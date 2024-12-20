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全球資本市場波動高 分析：川普、關稅、貿易將主導

2024/12/20 12:33
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（中央社記者吳昇鴻新加坡20日專電）美國候任總統川普明年1月上任，新加坡華僑銀行投資研究公司指出，全球資本市場可能面臨更多波動，川普（Trump）、關稅（Tariffs）和貿易（Trade）3個「T」，將是主導市場的因素。

聯合早報報導，新加坡華僑銀行投資研究（OCBC Investment Research）在昨天的2025年展望會指出，川普將在2025年開啟任期，川普（Trump）、關稅（Tariffs）和貿易（Trade）這3個「T」料將是主導市場的因素。

華僑銀行投資研究公司總經理李彩蓮表示，川普重返白宮將是明年市場走勢的最大不確定因素，許多事會在一夜之間改變，「在他當總統的時候，無日無夜，你都在工作並不斷改變你的預測，因為每天晚上他都會在推特上發布不同東西」。

報導指出，針對投資市場表現，李彩蓮認為，今年全球大多數資產取得雙位數增長。例如年初至12月13日，MSCI世界指數（MSCI World Index）漲幅為20.4%，美國主要股市指數上漲，新加坡海峽時報指數漲17.6%，黃金漲幅達28.4%。

她說，全球資本市場可能面臨更多波動，基金經理需尋求更多元化的投資組合，避免投資過度集中。新加坡今年底電子產品出口亮眼，熟悉金融市場投資動態的新加坡資深媒體人陳士銘曾告訴中央社記者，這個表現是基於企業為規避加徵關稅，提前出貨的因素，但這樣的態勢能否持續，得看川普是否嚴格執行競選期間承諾的關稅徵收措施。

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此外，報導指出外界預測新加坡金融管理局2025年上半年有可能放寬新幣政策，分析師一般預期新幣在明年上半年相對於美元繼續走軟，可能達1美元兌1.37新幣以上。

隨著新加坡經濟成長上揚、通膨降低，金管局10月發布的貨幣政策，維持新元名義有效匯率（S$NEER）可波動範圍的寬度和中間軸不變。今年8月，新幣兌美元匯率擴大漲勢，觸及今年以來最強勁價位，因市場預期金管局今年相對於美國聯準會，維持緊縮的貨幣政策，因而對新幣構成支撐。（編輯：周永捷）1131220

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