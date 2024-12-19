韓擬對石油樹脂課臨時反傾銷稅 經部助台廠爭降低稅率

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（中央社記者劉千綾台北19日電）韓國貿易監管機構今天初步裁定，對來自台灣及中國的石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅。經濟部表示，確切稅率仍須視終判結果，將協助業者因應調查，盼爭取降低最終稅率。

韓國一家公司聲稱來自台灣及中國的廉價進口產品損害當地產業，並提出申訴後，韓國貿易委員會今天做出初步決定，將對來自台灣和中國的石油樹脂產品徵收臨時反傾銷稅，建議稅率訂在4.45%到18.52%之間。

經濟部國際貿易署晚間發布新聞稿表示，台商泓達化工及其關係企業元良實業稅率為7.07%、椿樺化學為18.52%，其他廠商為7.07%，不過現階段韓國只是初判階段，確切稅率仍須視終判決定。

依據海關統計，去年台灣的石油樹脂出口值為1.18億美元，其中輸往韓國為137萬美元，約占總出口1.15%。

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為協助業者因應韓方調查，貿易署表示，將持續提供台商必要協助，盼爭取最終稅率可進一步降低，並將規劃舉辦採購洽談會及拓銷團，協助業者拓銷海外市場。

石油樹脂是由石油腦裂解過程中產生的副產品加工而成的材料，常被拿來做為增黏劑，應用在柏油、油漆，以及進階的紙尿布、衛生棉等。石油樹脂按照顏色區分，主要分成一般應用的黃色樹脂，以及較高階的白色樹脂，近年面對中國等業者的低價競爭，台灣業者的主力已經轉到高階市場。（編輯：林克倫）1131219