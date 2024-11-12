珠海汽車衝撞案已35死43傷 驚動習近平作指示

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（中央社記者邱國強北京12日電）警方今晚通報，廣東省珠海市體育中心昨晚發生的汽車衝撞事件，目前已造成35人死亡、43人受傷，更驚動中共總書記習近平、中國國務院總理李強作出指示及批示。經查，涉案的樊姓男子係因不滿離婚後財產分割結果而駕車衝撞。

央視新聞報導，珠海市公安局在通報中，以「重大惡性案件」形容此案，並指樊姓男子在駕車衝撞後一度自殘尋短，雖被警方當場控制，但因自殘成重傷而無法偵訊。目前已將他依涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」立案偵查，並在送醫救治的情況下予以刑事拘留。

通報提到，全案發生在11日晚間7時48分許，係犯罪嫌疑人駕車衝撞運動民眾的「重大惡性案件」，導致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療，目前暫無生命危險。

這項通報指出，現年62歲的樊姓男子昨晚在駕駛小型越野車強行進入體育中心衝撞民眾後，一度在車上持刀自殘，警方立即制止並將他送醫救治，但他的自殘行為導致頸部等部位嚴重受傷並昏迷，目前仍在救治中，暫時無法接受公安機關訊問。

通報提到，警方經綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明全案係樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

新華社報導，案發後習近平「高度重視」並作出指示，此案造成重大人員傷亡，「性質極其惡劣」，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。並要依法嚴懲凶手。各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

李強則批示，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案情並依法嚴懲凶手。要防控結合，確實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，「確保社會大局穩定」。

報導指出，根據習近平指示，中央已派工作組趕赴珠海指導處置工作，廣東省及珠海市正全力進行傷員救治、案件偵辦、「社會面防控」等工作。（編輯：廖文綺）1131112