華爾街日報：北京考慮拉攏美國盟友 抵禦川普保護主義

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（中央社台北11日電）華爾街日報報導，贏得美國大選的川普競選時承諾要將中國商品拒之美國市場之外，藉此打擊中國經濟，作為回應，中國正考慮讓美國的盟友疏遠華盛頓。

華爾街日報中文網今天報導，川普競選時承諾要對中國進口商品課徵高達60%的關稅，如此做法將威脅中國國家主席習近平提倡的成長模式，北京希望提高製造業和出口以擺脫低迷的經濟。

報導引述接近北京決策圈的人士透露，為抵銷可能對中國經濟產生的衝擊，中國領導層正考慮向美國在歐洲和亞洲的盟友實施降低關稅、簽證豁免、加大中方投資和其他激勵措施。

據透露，北京雖然願意在川普新團隊上任後與華府對話，但也抓住機會討好美國的傳統夥伴，在中美日益激烈的競爭中爭取時間和籌碼。

不過，這項策略若要奏效，北京須先克服一些挑戰，例如歐盟近年來對中國的立場轉趨強硬，並對中國支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭感到憤怒；與此同時，日本、韓國和菲律賓等美國在亞洲的盟友也逐漸對中國提高警覺。

數月以來，中國已將澳洲、紐西蘭、丹麥、芬蘭和韓國等約20多國納入入境免簽證範圍，並且不要求這些國家立即給予互惠。北京這項「單邊開放」策略代表領導階層已改變長期偏好的戰術，也就是經濟和外交的協議都需有交換條件。

中國國務院總理李強上週在上海舉行的第7屆中國國際進口博覽會表示，中國將實施單邊開放，為外國人進入中國市場提供機會。

消息人士並說，中國國務院副總理何立峰日前會見西方企業界領袖時提到，北京正考慮在許多產業「主動」削減關稅，包括電力和電信設備，以及海鮮和其他農產品，以促進外國投資以及與歐洲和其他亞洲國家的貿易。

不過，據表示，歐洲領導人對於北京的示好可能持謹慎態度，不願採取可能得罪川普新政府的立場。（編輯：周慧盈/廖文綺）1131111