本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞1/300
首頁 / 國際

川普對烏政策為何 英防相預期將繼續支持烏克蘭

2024/11/11 20:51（11/11 21:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國國防大臣希利。（路透社）
英國國防大臣希利。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦11日綜合外電報導）英國國防大臣希利（John Healey）今天表示，他預期美國總統當選人川普的政府在俄烏戰爭方面，會維持對北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭的承諾。

川普（Donald Trump）過去一直批評現任美國總統拜登（Joe Biden）對烏克蘭的援助，令人擔心在共和黨人掌控白宮、聯邦參議院，且可能把持聯邦眾議院的情況下，美國對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodomyr Zelenskyy）政府的支持可能出現變數。川普競選時還曾說，他可以在數小時內終結戰爭。

路透社報導，當被問及自川普上週贏得美國總統大選後，對烏克蘭的支持是否有所下降，希利告訴英國天空新聞網（Sky News）：「對川普總統來說，他認定國家是透過實力來確保安全，正如北約等聯盟所做的那樣。」

「我預期美國會繼續和英國等盟友站在一起，支持烏克蘭，直到擊退（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的侵略為止。」

希利還表示，在川普擔任總統期間，美國對北約和歐洲安全的承諾將保持堅定。但他也強調，自己一直主張歐洲國家應該在提高國防支出方面「承擔更多責任」。

希利說：「我不認為美國會拋棄北約，他們認可這個聯盟的重要性，也認可避免歐洲發生進一步衝突的重要性。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）今天則在巴黎和平論壇（Paris Peace Forum）中表示：「有關對於美國新政府可能立場或倡議的猜測，我認為，我們不應該憑預想來判斷。」

巴霍說，「我們必須花時間與該政府合作」，並稱法國已準備好這麼做，「因為我們認為必須給予烏克蘭方法工具去擊退（俄軍的攻擊）」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）10日引述知情人士報導，川普7日與蒲亭通電話，就烏克蘭戰爭進行商討。據稱川普建議蒲亭不要讓在烏克蘭的戰事升級，提醒他「華府在歐洲的軍事部署規模可觀」。

但克里姆林宮（Kremlin）今天否認川普近日曾跟蒲亭通話，稱相關報導是「假消息」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1131111

#川普
#北約
#川普
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#烏克蘭戰爭
#蒲亭
#歐洲
#美國
#英國
#希利
#美選速報
延伸閱讀
華郵報導川普近日與蒲亭通話 克宮稱非事實川普2.0外交軍事核心 華爾街日報：交易與嚇阻美國安顧問：川普上任前交付餘下60億美元援烏資金川普幕僚：優先要務是烏克蘭和平 而非協助奪回失土
川普
學者：相信川普會觀察市場 不會積極反再生能源川普揚言驅逐無證移民 再度延攬邊境沙皇入閣
希利
中共對台灣軍演 英國防相譴責軍事恫嚇英防相號召電玩高手從軍解人才荒 喊「國家需要你」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普揚言驅逐無證移民 再度延攬邊境沙皇入閣
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：