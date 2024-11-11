俄烏戰爭 波蘭學者：與川普合作充滿不確定性

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（中央社記者彭維楀華沙10日專電）根據波蘭國際事務研究所（PISM）謝列戈夫斯基博士（Dr. Daniel Szeligowski）指出，基輔政府充分了解與川普合作將充滿不確定性，就如坐上過山車一般，擁有高風險，也可能帶來更大的回報。

美國下任總統當選人川普則曾在競選期間說，若當選，將可以在短時間內解決烏克蘭的戰爭問題。但謝列戈夫斯基指出，應該要將競選語言與實際行動分開看待，因為戰爭核心問題是在於俄羅斯的態度，而非基輔或華盛頓。實際上，這場戰爭很難在今年結束，最有可能的方式是通過外交程序，讓俄烏雙方重回談判桌。

根據波蘭網路新聞媒體wp.pl報導，麥克法蘭（K.T. McFarland）是川普上屆政府成員，他認為川普會告訴蒲亭，如果他不想與烏克蘭談判，他將摧毀俄羅斯的經濟，就像冷戰時期的美國總統雷根（Ronald Reagan）曾經對蘇聯經濟所做的那樣。這就是為何川普會在美國境內開採頁岩油，成為其談判籌碼。他也可能告訴澤倫斯基，如果不想談判，美國將扣留對烏克蘭的所有援助。

謝列戈夫斯基也分析，俄羅斯很有可能不會屈服於美國的經濟壓力，克里姆林宮的計劃是透過戰爭拖延來等待國際對烏援助的衰弱，因而目前不急於和談。

而基輔的戰略家則認為，與川普合作有機會突破拜登政府對烏克蘭援助的既定上限。尤其川普是一位以「交易」為導向的總統，因此烏克蘭可能試圖在自然資源開發和軍事合作方面與川普達成利益交換。川普也可能會加強對歐洲盟友的施壓，要求其派遣軍事力量來加強對俄羅斯的威懾力。

在拜登剩餘的兩個月任期內，烏克蘭希望美國加大援助力度，包括撥出更多資金和允許烏克蘭軍隊使用遠程導彈打擊俄羅斯領土。

對波蘭而言，川普的回歸也意味著歐洲必須重新思考對烏克蘭的支持策略。波蘭與波羅的海國家，已經在武器和援助上投入大量資金，並認為西歐國家也應該提高對烏克蘭的支援力度。歐洲能否迅速增加國防預算，並承擔更多安全責任，成為川普任期內的一大關鍵議題。（編輯：陳承功）1131111