川普2.0外交軍事核心 華爾街日報：交易與嚇阻

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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）美國總統當選人川普前任期間曾與北韓領導人金正恩2度會談，多次稱與俄羅斯總統蒲亭及中國國家主席習近平是朋友，各界好奇川普上任後的外交及軍事方向。「華爾街日報」指出，展現美國軍事經濟實力、嚇阻敵人、與盟友交易，將是核心。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述多名現任與前任美國國安官員的說法報導，川普上任後面臨衝突擴大、更險惡的世局，他將對敵國樹立嚇阻力，推動與盟友間的交易政策。現任總統拜登執政下的美國並未對國際局勢感到全面畏懼，川普在第2任期間將展現經濟軍事實力，為國際帶來和平，或至少防止烏克蘭、中東與其他地區形勢惡化。

前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）說，川普政府會透過實力讓全球回到和平並重建嚇阻力。美國敵對方會瞭解，過去4年不理會許多事務，這在未來不會被容忍。

一名前官員指出，北韓士兵如今與俄羅斯部隊使用伊朗製飛彈攜手在戰場上殺害烏軍，伊朗持續向中國出售石油，這些跨界連結都是前所未見的，過去美國可以有零散的對北韓、伊朗政策，如今必須綜合處理。

前川普國安官員凱洛格（Keith Kellogg）將軍指出，元首個人外交可能有助於弱化反美軸心國家，國際外交由人際關係開始，川普會接觸重要國家領袖，找出解決問題之道，制裁與動武是強硬選項，但都不是首選。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）美國計畫主任夏皮洛（Jeremy Shapiro）指出，川普沒有摧毀盟友的計畫，但確實較不關注。他認為盟邦偷走了美國的財富，就像親戚來借錢，整天不走，還使用游泳池。

在美中關係上，現任與前任官員多認為將是川普新任期的外交主軸，會持續既有政策，強硬施壓。川普可能會回到前任期的美中貿易戰，強化亞太軍事投資，提高太平洋地區可能發生衝突的準備。

2名前官員表示，川普對源自於中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成2020年選舉落敗，至今仍對習近平耿耿於懷，也對中國駭客試圖入侵競選陣營感到憤怒。前官員說，川普可能不會再像過去賣面子給習近平。

川普在首任期間減少美軍對外軍事承諾，發生在歐洲與中東的戰事美軍也未直接涉入。現任與前任官員指出，川普不會袖手旁觀，但相較於拜登，他可能會直接進行外交介入。前官員說，川普希望美國介入協調所有國際衝突，提供外交解方，這會是外交核心，為世界和平擔任協調者。

拜登在任期間，2021年倉促自阿富汗撤軍，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，2023年發生以哈戰爭，戰事擴大至黎巴嫩與伊朗。川普在位期間，除了同意飛彈攻擊敘利亞，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），國際間未見大規模衝突。拜登卸任後，川普將處理2場進行中的戰爭，他已表明將盡速促成俄烏停火與力挺以色列。

川普傾向領袖直接互動，曾2度與金正恩會晤，與蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次私下互動，也與習近平進行互訪；對大型國際組織活動興趣不高，數度缺席亞太經濟合作會議（APEC）與東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議。（編輯：何宏儒）1131111