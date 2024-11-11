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華郵：川普首度通話蒲亭 建議勿升高烏克蘭戰事

2024/11/11 06:11（11/11 07:05 更新）
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圖為2018年7月16日川普（左）與蒲亭（右）在芬蘭會面後記者會。（路透社）
圖為2018年7月16日川普（左）與蒲亭（右）在芬蘭會面後記者會。（路透社）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天引述知情人士報導，美國總統當選人川普7日與俄羅斯總統蒲亭通電話，就烏克蘭戰爭進行商討。知情人士指出，川普當時曾經簡略提出土地的問題。

路透社引述「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普建議蒲亭（Vladimir Putin）不要讓在烏克蘭的戰事升級，提醒他「華府在歐洲的軍事部署規模可觀」。

法新社報導，川普在他的佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）進行這項通話。川普的代表沒有立即回覆法新社置評請求。

根據華郵報導，消息人士表示，川普也向蒲亭表達有意進一步對話，「儘早就烏克蘭戰爭的解決方案」進行商討。

川普於選戰期間曾表示，他將「於一天之內」找出結束這場戰爭的解方，但是沒有解釋將如何做到。

根據媒體報導，川普6日也曾跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

克里姆林宮8日表示，蒲亭準備好跟川普針對烏克蘭問題進行商討，但不表示他願意改變莫斯科所提要求。

蒲亭於6月14日開出讓他結束戰爭的條件，包括烏克蘭必須放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的抱負，並且從已經遭到俄羅斯吞併的4個州撤出所有烏軍。

烏克蘭拒絕相關要求，強調那等於投降。與此同時，澤倫斯基提出的「勝利計畫」，內容涵蓋要求西方提供額外軍事援助。

外界預期，基輔勢必得割讓南部和東部若干已遭莫斯科占領的領土，才有可能很快達成任何協議。

知情人士指出，川普7日跟蒲亭通話時曾經簡略提出土地的問題。（譯者：何宏儒）1131111

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