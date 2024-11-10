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川普再奪亞利桑那7搖擺州全勝 312票擊敗賀錦麗226票

2024/11/10 11:33（11/10 11:54 更新）
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美國共和黨總統候選人川普（左）6日得知票數領先後開心跳舞。（路透社）
美國共和黨總統候選人川普（左）6日得知票數領先後開心跳舞。（路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）艾迪生媒體研究機構（Edison Research）今天預測，川普在總統選戰中拿下亞利桑那州，完成橫掃7個關鍵激戰州的霸業，以312張選舉人票擊敗民主黨對手賀錦麗的226張。

路透社報導，川普6日已跨越入主白宮所需的270張選舉人票門檻，即將於明年1月宣誓成為美國第47位總統。

美聯社數據顯示，亞利桑那州目前開票進度來到87%，川普拿下157萬4244張普選票，得票率52.6%，賀錦麗獲得138萬9039票，得票率46.4%。

法新社報導，即將卸任的民主黨籍總統拜登，2020年大選時在亞利桑那州險勝，成為川普當年競選連任失敗的關鍵。

川普2024再戰白宮氣勢銳不可當，連普選票都比賀錦麗（Kamala Harris）多約400萬張，震驚民主黨。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131110

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