白宮：川普受邀於13日前往橢圓形辦公室會晤拜登

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國白宮今天發布聲明稱，應拜登總統邀請，拜登總統和共和黨總統當選人川普將於本月13日上午11時在橢圓形辦公室會面。

根據白宮官網上以白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）名義發布的聲明，拜川的會面時間訂於台灣時間14日午夜零時。

尚皮耶表示，兩人會晤的相關細節將留待後續公布。

拜登7日指出，他已於6日致電恭喜川普贏得本屆大選。他向川普保證明年1月的政權交接將和平、有序，美國200多年來一直在實驗民主制度，也接受國家的選擇。

美國大選5日結束。拜登當天在白宮發表演說，稱川普為總統當選人。他也表示，自己告訴川普，他已指示團隊與川普的團隊合作，確保政權交接和平、有序地進行，「這是美國人民應得的」。（譯者：施施）1131110