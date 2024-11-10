本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞1/300
首頁 / 國際

共和黨奪眾院僅一步之遙 川普有望完全執政

2024/11/10 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國共和黨已確定重奪聯邦參議院，今天離掌控聯邦眾議院也僅一步之遙，候任總統川普有望完全執政，這對他明年1月重返白宮後推動政策議程至關重要。

路透社報導，美國11月5日國會選舉結果仍在計票，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），在眾院435個議員席次中，共和黨已贏得213席。

共和黨人還需贏得5席才能拿下眾院控制權，而他們已自民主黨手中奪下參院。

艾迪生媒體研究機構表示，民主黨目前在眾院取得205席，其中包括今天被預測將連任的亞利桑那州眾議員史丹頓（Greg Stanton）。民主黨需在剩下未開出的17席中贏得13席，才能控制眾院。

川普（Donald Trump）在總統大選勝出，贏得參院控制權的共和黨若再拿下眾院，該黨將獲龐大權力，可能強行推動減稅與削減支出、鬆綁能源監管措施、加強管制邊境安全等議程。

眾院剩下未開出的17席，多數位於西部各州競爭激烈選區，那裡計票速度通常比美國其他地區慢。

至於參議院，共和黨參議員下週將決定明年由誰擔任該黨參院領袖，圖恩（John Thune）、柯寧（John Cornyn）與史考特（Rick Scott）等人正在角逐這個職位。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1131110

川普
川普祭中國高關稅衝擊全球 分析：亞洲恐受害最深尹崇堯：AI發展可持續性優於預期 正向看待明年景氣
艾迪生
美眾院爭霸戰 共和黨只差6、7席即過半破紀錄46%拉美裔選民力挺 川普重登白宮寶座
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普再奪亞利桑那7搖擺州全勝 312票擊敗賀錦麗226票
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：