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美眾院爭霸戰 共和黨只差6、7席即過半

2024/11/9 10:14
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國選務官員統計最終票數將決定聯邦眾議院控制權歸屬，儘管民主黨成功翻轉紐約州兩席，總統當選人川普所屬的共和黨仍微幅領先，距離過半門檻218席只差6、7席。

路透社報導，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預估，在總計435席的眾議院中，共和黨已獲至少211席，距離過半的218席只差7席，目前剩下24席待定。不過美聯社和「紐約時報」等媒體網站顯示，共和黨已拿下212席，再6席即可過半；民主黨則獲200席。

參議院方面，共和黨預定以至少53席贏得多數。

共和黨完全掌控國會的話，川普將有很大的空間可推行大規模減稅、放寬能源管制及加強邊境安全控制等政策。

共和黨在參議院的多數地位將讓他們得以批准川普對內閣成員、法官和其他人員的任命，不過他們將很難取得快速通過多數立法所需的60票。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131109

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