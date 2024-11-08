美科技業大咖恭祝川普勝選 黃仁勳、巴菲特不表態身家續增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）川普當選美國總統後帶動華爾街股市上漲，許多科技業大咖紛紛祝賀對他示好，而巴菲特和黃仁勳非但選前不表態，選後迄今也未發賀電，但他們依然身家大漲。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，儘管許多富豪公開支持美國總統當選人川普（Donald Trump）或副總統賀錦麗（Kamala Harris），但仍有相當比例的富豪選擇保持沉默。

這些富豪包括波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特（Warren Buffett）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，和谷歌（Google）母公司Alphabet共同創辦人佩吉（Larry Page）。

據報導，美國總統確定由川普當選後，美股標準普爾500與那斯達克綜合指數勁揚，全球富豪的財富隨之攀升。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），包含特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和臉書（Facebook）母公司Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）在內的全球十大富豪日增財富高達640億美元，創下新高。

但巴菲特堅決不表態支持賀錦麗或川普，先前有人利用人工智慧（AI）深偽（Deepfake）技術，竭盡所能偽造他為總統候選人背書的影像。

根據彭博億萬富翁指數，巴菲特的財富一夜間成長了75.8億美元，增幅為6.3%。

黃仁勳的身家今年已暴漲830億美元，根據彭博億萬富翁指數最新的變動顯示，他的財富又增加了48億美元。

當被問及哪位總統候選人對商業環境的穩定性更有利時，黃仁勳告訴美國財經媒體CNBC：「其中很重要的一點是…穩定的政策。當然，政策必須適應不停變化的環境，而在我們的世界中，環境隨時都在變化。」（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1131108