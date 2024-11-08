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川普勝選掀移居海外詢問潮 「搬到加拿大」搜尋量一夜激增1270%

2024/11/8 21:31（11/8 22:07 更新）
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美國民主黨總統候選人賀錦麗6日在華府霍華德大學發表敗選演說，支持者神情沮喪。（路透社）
美國民主黨總統候選人賀錦麗6日在華府霍華德大學發表敗選演說，支持者神情沮喪。（路透社）
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（中央社雪梨8日綜合外電報導）當美國總統大選出口民調開始呈現共和黨候選人、前總統川普將重磅回歸的趨勢時，許多美國人已經開始尋找另一種「出口」：搬到海外去。

路透社報導，搜尋引擎谷歌（Google）數據顯示，美國東岸時間5日投票結束後24小時內，「搬到加拿大」的搜尋激增1270%，針對紐西蘭和澳洲的類似搜尋也分別攀升近2000%、820%。

Google一名高層表示，美東時間6日深夜，Google上移民這3國的相關搜尋數刷新過去紀錄。

Google沒有提供確切數字，但紐西蘭移民局（Immigration New Zealand）網站的數據顯示，7日約有2萬5000名來自美國的新用戶註冊，去年同日則只有1500名美國新用戶註冊。

有些移民律師也被如雪片般飛來的詢問淹沒。

加拿大最老牌移民律師事務所「葛林和史匹格」（Green and Spiegel）經營合夥人葛林（Evan Green）說：「每半小時就會收到新一封詢問電郵。」

川普（Donald Trump）2016年勝選後也曾出現一波移民熱潮。不過今年選戰分裂情況尤其嚴重，根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）出口民調，高達近3/4美國選民表示他們感到美國民主蒙受威脅。

許多美國人也擔心，川普新任期恐加劇民主與共和黨人在種族、性別、兒童教育、生殖權利等議題上的分歧。

葛林談到：「川普顯然是股推力，但也有社會性因素存在。多數美國人把票投給他，但有些人未必能再放心在這樣的社會生活。他們害怕會失去自由。」

在社群媒體平台Reddit上，以離開美國為主題的討論區r/AmerExit有數以百計用戶分享理想目的地、獲得簽證與工作的訣竅等建議。有些用戶指出川普當選後，他們為國家未來、自身安全感到擔憂。（譯者：何宏儒/核稿：洪培英）1131108

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