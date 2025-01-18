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調查：巴西2024使用生成式AI 高於全球平均

2025/1/18 09:06
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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）調查顯示，54%的巴西受訪者說，他們在2024年曾使用生成式人工智慧，此一比例高於48%的全球平均水準。

這項調查是益普索（Ipsos）和Google在2024年9月至10月，對21個國家和地區約2.1萬人進行調查，其中巴西受訪者1000人。

生成式人工智慧（亦稱生成式AI）是一種可以製作全新內容和想法的人工智慧，主要用於創造性工作，例如文章生成、影像生成、音樂生成等。

根據「我們的人工智慧生活：從創新到應用」調查報告，隨著人工智慧顯示其好處，人們對人工智慧的潛力樂觀情緒也隨之增加。65%的受訪巴西人表示，這項技術有望為生活的多個領域做出貢獻，世界平均樂觀指數為57%。

至少60%的受訪巴西人認為AI帶來更大的收益預期，並預測就業機會將增加。全球49%受訪者持相同觀點。

此外，相信人工智慧引起工作市場變化的巴西人比例在一年內從62%成長到68%。2023年，20%的巴西勞工受到工作市場使用AI的影響，認為可能需要換一份新工作；2024年的比例下降到15%。

調查顯示，巴西人將人工智慧視為多個領域的變革力量，主要是科學（80%）、醫學（77%）、農業（74%）和網路安全（67%）。

另一方面，64%的巴西受訪者認為，無論是在科學還是醫學方面，創新的好處都超過人工智慧進步的風險。

Google巴西總裁庫艾留（Fábio Coelho）表示，調查結果顯示，巴西人對人工智慧在新時代的蓬勃發展，在工作、教育和日常生活中產生積極影響的潛力充滿信心；巴西人對生成式AI的樂觀和熱情令人鼓舞。

根據巴西受訪者，使用AI讓日常生活更輕鬆的領域主要包括線上搜索資訊（81%）、個人援助（76%）和學習支援（74%）。

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此外，巴西人對AI協助寫作（85%）和翻譯（89%）等工具的重要性，也有共識。

78%的受訪巴西人表示他們在工作中使用AI，88%認為使用AI處理複雜資訊並找到應對業務挑戰的創新解決方案至關重要。（編輯：高照芬）1140118

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