賀錦麗支持者失望 憂心川普重返白宮美國前景堪憂

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（中央社記者石秀娟華盛頓6日專電）共和黨總統候選人川普贏得大選。民主黨對手賀錦麗的支持者難掩失望、沮喪，認為很多投川普的選民因不滿現狀，想要改變，卻沒有多看兩人的政策，更擔心川普重返白宮後可能帶來的影響。

賀錦麗（Kamala Harris）今天在她的母校霍華德大學（Howard University）發表落選演說時告訴支持者，可能很多人覺得「我們正進入黑暗時期」，她不希望如此，「如果真的這樣，讓我們以無數璀璨的星星點亮天空吧」。

賀錦麗的演說試圖鼓勵支持者保持樂觀，反映支持者對川普第2任期的憂慮。

民眾達洛（Lydia Darrow）說，「我很害怕、失望」，川普上任後可能實踐走「極端右翼路線」的政策白皮書「Project 2025」；最高法院已賦予他豁免權，他可能更無顧忌；他對氣候變遷、加薩戰爭、俄烏戰爭，都沒有好的政策主張。

達洛說，作為白人、異性戀，她有「特權」不因川普執政而特別害怕人身安全，「我擔心有色人種、無證移民、同志社群的朋友、住在對墮胎實施禁令那些州的朋友」，川普第2任會比他第1任更糟，會有更多保守的最高法院解釋及立法。

川普贏得總統大選，共和黨也奪回參議院，並保住眾議院多數。賀錦麗的支持者布蘭斯康（Lisa Branscomb）說，她無法想像，川普的獨裁性格，會把美國帶到什麼方向。

布蘭斯康說，「如果能離開美國，那會很棒，但不確定我能不能做到。我真的沒有什麼頭緒。我們大概會哭一星期，然後再想辦法」。

對於川普為何仍有死忠基本盤，許多賀錦麗的支持者說，選民不滿現狀，認為川普上任能恢復他上個任期時的經濟狀況，卻沒有認真聽他在說什麼。

賀錦麗的支持者傑克森（Amiia Jackson）說，川普的選民「盲目地」投給他，喜歡聽他說話的樣子，但沒有真正注意他在說什麼。

傑克森說，希望有更多人能認真了解真正的政策，「而不是只因一開始支持某個人，就覺得自己需要繼續支持他」。

布蘭斯康說，有些選民「對現在的體制失望」，自然受到民粹主義吸引。

自丹麥到美國觀選、研究美國政治的大學生文加德（Mathias Vingaard）說，他自始就認為川普會贏得壓倒性的勝利，有很多原因，主要是因為賀錦麗是現任拜登（Joe Biden）政府的一部分，而拜登政府的支持度非常低。

文加德說，「作為不受民眾歡迎的政府的一部分，能贏得選舉會很奇怪」。

文加德也說，賀錦麗的選戰策略也須檢討，她選戰初期一再迴避媒體，她向選民訴求是新一代的領袖、有新觀念與政策，如果這麼好，卻不好好宣傳，是有點奇怪。川普則非常善於利用媒體造勢，這方面賀錦麗明顯無法突破。（編輯：周永捷）1131107

研究美國政治的丹麥學生文加德6日說，拜登政府支持度低，賀錦麗作為副總統，自然難當選。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月7日