曾批川普是西方叛徒 澳洲駐美大使陸克文急刪貼文

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）在川普贏得美國總統大選後，澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）已動手刪除了他社群網站上一連串批評川普的貼文。

法新社報導，澳洲外交部證實，前中間偏左派總理陸克文已刪除他社群平台X上直指川普「具破壞性」和「西方的叛徒」的貼文。

澳洲外交部官員今天在國會聽證會上說，陸克文撤下貼文是為了「消除這類言論引發誤解的可能性」。

這位官員說：「陸克文大使期待與總統川普及其團隊合作，持續加強美澳同盟關係。」

另一方面，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天出面表示，她「很有信心」，川普重回白宮將不會破壞「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）這項意在鞏固澳洲安全的國防協議。

黃英賢堅稱AUKUS有著跨黨派的支持，且美澳都渴望看到亞太地區「穩定」與「和平」。

美英澳於2021年締結的AUKUS，加速核子、飛彈等敏感國防技術的轉移。

黃英賢告訴澳媒：「我們長期以來一直針對這項企劃與美國政界接觸。」她說：「我們很高興看到我們同時在共和黨和民主黨的支持下所取得的進展。」

根據AUKUS協議，澳洲將獲得一支由核動力潛艦和長程飛彈組成的艦隊，用以因應中國在太平洋地區的軍事野心。

然而，部分人士擔心川普會回歸「美國優先」外交政策風格，進而拋棄或試圖改寫協議內容。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1131107