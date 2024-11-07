尹錫悅與川普通話 強調美韓同盟重要性

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）美國共和黨總統候選人川普贏得大選，將重掌白宮，對美韓同盟可能造成的影響備受矚目。川普今早與南韓總統尹錫悅通話，兩人都認同美韓同盟重要性，預期將在安保、經濟等領域延續夥伴關係。

南韓國家安保室長金泰孝向媒體轉述，尹錫悅今天上午與川普通話約12分鐘，兩人同意盡快約定會面時間及地點。

在這次通話中，尹錫悅也與川普談到美日韓合作、北韓士兵在俄烏戰爭參戰現況等問題，並對北韓的核武能力、洲際彈道飛彈（ICBM）等接連射彈挑釁、飄送垃圾氣球及對海上GPS進行干擾等問題表示憂心。

尹錫悅表示，這段時間以來美日韓合作關係日益穩固，並稱3國之所以能在大衛營（David Camp）進一步促成3國合作體系，川普在第1任總統任內貢獻良多，期待韓美同盟未來能在安保、經濟等所有領域延續緊密夥伴關係。

川普回應，期待美韓之間維持良好合作關係，也提到南韓優秀的軍艦及造船技術，希望未來在維修、設備等相關領域都能與南韓合作，希望能進一步討論具體事項。

兩人通話中對美韓同盟的重要性與延續都表示同感。南韓外交部長趙兌烈今天出席國會答詢時指出，尹錫悅算是最早與川普通話的國家領導人之一，可以看出川普有多重視韓美同盟，在川普政府正式上任前，南韓政府也將與川普陣營緊密溝通，持續討論面對當前區域危機的方案。

川普在第1任總統任期中，展現出重視美國利益更勝於同盟價值的態度，被視為美韓同盟未來的最大變數，包括駐韓美軍、美國提供的擴張遏制能力及美國戰略資產在朝鮮半島部署相關費用問題，都可能隨川普回到白宮而重提。

韓聯社引述南韓政府官員說法指出，韓美同盟的大框架在川普上任後應不會有太大改變，但對於美國提供的保護傘相關費用可能會增加。外界也推測，川普政府應不至於立刻提出縮減或撤回駐韓美軍，而是可能透過重新商議駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA），大幅增加南韓分擔費用。（編輯：周永捷）1131107