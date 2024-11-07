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莫迪致電川普道賀 承諾共同維護世界和平

2024/11/7 12:56
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（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度總理莫迪（Narendra Modi）致電川普（Donald Trump），恭喜川普贏得美國總統大選，兩人也都同意，將共同努力，致力維持世界和平。

川普在勝選的演說中提到，他首先要做的事，就是停止戰爭。而印度是西方國家和俄羅斯所信賴的調停人，一直以來也不斷呼籲透過和平談判與外交方式結束俄烏戰爭。

今日印度（India Today）報導指，兩國領導人承諾，將共同致力於維護世界和平，並促進全球的穩定與繁榮。

印度外交部今天證實，莫迪已與川普通過電話，他在電話中恭喜川普，也強調這次勝選，反應了美國人民對川普領導和願景的信任。

印度外交部表示，莫迪與川普兩人再次重申，印度與美國的全面全球戰略夥伴關係，對造福兩國人民及全球和平、穩定的重要性。

另外，雙方也再次提到，將共同努力，進一步加強科技、國防、能源、太空及其他領域的雙邊合作關係。

新德里電視台（NDTV）引述消息來源指出，川普在電話中稱，印度是個「偉大的國家」，「全世界都愛莫迪」，莫迪是「偉大的人」，川普也告訴莫迪，自己和印度是真正的朋友。

莫迪在社群媒體平台X上說：「大大恭喜我的朋友川普漂亮贏得（大選）勝利，期待再次密切合作，進一步強化雙方在科技、國防、能源、太空及其他領域的關係。」（編輯：唐佩君）1131107

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