印度總理莫迪為戰略隧道剪綵 助印軍部署鄰中國邊境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印度斯利那加13日綜合外電報導）印度總理莫迪今天為一條具有戰略意義的喜馬拉雅公路隧道舉行通車儀式，新德里如今可不受天候影響，北向通往與對手中國及巴基斯坦具有領土爭議的高海拔邊境地區。

法新社報導，這條長6.4公里的茲摩赫（Z-Morh）隧道又稱松馬格（Sonmarg）隧道，坐落險峻山口底下，是印度在邊境地區建造基礎設施的更廣泛計畫一環。這個隘口在1年裡有4到6個月會遭大雪封閉。

茲摩赫隧道有助連結印度掌控的克什米爾（Kashmir）與拉達克（Ladakh）地區，且能促使連結兩地首府的斯利那加（Srinagar）－列城（Leh）高速公路全年通行，以便印度快速部署軍事物資。

莫迪（Narendra Modi）為禦寒而裹著大外套，他在為這項斥資3億1300萬美元、耗費10年建成的工程剪綵後談到：「這裡的隧道開通後，交通往來的便利程度將大幅改善。」

透過 Google News 追蹤中央社

全球人口最多的兩個國家，印度和中國，是為南亞戰略影響力激烈競爭的對手，而雙方長達3500公里的共同邊界一直是兩國緊張局勢的導火線。

印度和中國軍隊在2020年爆發衝突，導致印中至少各有20名和4名士兵喪命，且雙方部隊今日仍在有主權爭議的高海拔邊界地區對峙。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140113