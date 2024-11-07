川普勝選後全家福照缺梅蘭妮亞 馬斯克攜子入鏡

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統當選人川普確定勝選後，他的孫女凱伊上傳全家福照，替川普大力輔選的億萬富豪馬斯克也攜子入鏡，唯獨不見川普的髮妻梅蘭妮亞。

「獨立報」（Independent）今天報導，川普（Donald Trump）囊括足以宣布勝選的選舉人票約莫數小時後，梅蘭妮亞（Melania Trump）6日晚間藉由X平台發文，首度向公眾娓娓道來，她和丈夫即將重返白宮的心情。

梅蘭妮亞說：「多數美國人把這份重任交託我們，我們將捍衛這個共和國的核心價值－『自由』，我期待我們全國同胞重新團結起來，相互委身，並且為了個人自由、經濟繁榮與安全而超越意識形態，美國的能源、技術和創新精神將凝聚最優秀的人才，帶動我們國家不斷向前邁進。」

梅蘭妮亞於X平台發文前一小時，川普兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）女兒凱伊（Kai Trump）先上傳一張全家福照至X平台，包括總統當選人川普、他的5個子女，甚至馬斯克（Elon Musk）都入鏡了，唯獨不見梅蘭妮亞。

投票日當天，梅蘭妮亞戴著太陽眼鏡與川普一同現身去投票，川普5日晚間在佛州棕櫚灘（Palm Beach）發表勝選演說時，梅蘭妮亞也笑容滿面地在他身旁。

川普再度角逐總統大位期間，始終遭受「梅蘭妮亞在哪裡」的問題所困擾，甚至一度因競選活動許久不見梅蘭妮亞身影，以致有人為她的缺席張貼尋人啟事，還有人駕駛飛機並拖曳著「梅蘭妮亞在哪裡」的標語。

而她少見的現身卻相當引人注目，包括近期於10月參加川普在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉辦的造勢大會；7月出席共和黨全國代表大會（Republican National Convention）並發表談話；以及近來勤跑巡迴宣傳行程推銷她的同名回憶錄。

梅蘭妮亞闡述她對墮胎的觀點更是媒體關注的焦點，她的看法與丈夫川普截然不同。她在回憶錄中寫道：「婦女享有個人自由的基本權利，包括對於自己的生命擁有決定權，若她想要終止妊娠，她有權決定這麼做。」

如今川普即將重返白宮，一個新的問題隨之浮現：梅蘭妮亞會跟他一起嗎？川普再度入主白宮期間，梅蘭妮亞將在哪裡度過，目前仍不得而知。（譯者：曹宇帆/核稿：劉文瑜）1131107