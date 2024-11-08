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稱川普威脅價值觀 加州州長籲州議員開特別會期

2024/11/8 15:15
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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國民主黨籍加州州長紐松（Gavin Newsom）今天宣布，將召開加州立法機構特別會議，以因應共和黨籍的川普贏得總統大選後的情勢；紐松說，川普當選威脅到加州的價值觀。

紐松表示，預料川普會推行「違憲、非法的聯邦政策」，將傷害加州人民，或與加州法律衝突，諸如在生育健康、氣候變遷等領域。

美國前總統川普在卸任4年後再度當選總統，將於2025年1月20日宣誓就職。

紐松說，加州立法機構必須在12月2日開會，考慮提高州內司法部門的經費，以便可在法庭上挑戰川普的相關政策。

川普團隊的發言人並未回覆路透社有關加州公告的置評要求。

紐松在聲明中表示：「我們加州珍視的自由正受到攻擊，我們不會坐視不理…我們已經準備好，將採取一切必要措施，確保加州人擁有繁榮成長所需的支持與資源。」

紐松說，在川普2017年至2021年執政期間，加州提出逾120起訴訟，挑戰川普政府的政策。

紐松表示，根據川普上一任期的表現和他今年的競選承諾，預計會看到更多對生育保健的限制、撤銷緩解氣候變遷的政策，或扣留救災資金和補助作為「政治報復」手段。

紐松還說，川普的政策可能會傷害移民家庭。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1131108

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