加州前聖荷西市長李卡多將進入國會 立場友台

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）美國聯邦眾議院加州第16選區席位之爭落幕，聖荷西市（San Jose）前市長李卡多擊敗加州眾議員羅達倫。李卡多屬民主黨溫和派，競選期間受到不少台裔選民支持；他之前受訪曾表示，未來希望加入國會台灣連線。

李卡多（Sam Liccardo）和羅達倫（Evan Low）同為民主黨，兩人之爭被視為矽谷近來最激烈的選戰之一。前者獲加州各大主流媒體支持，後者獲多位民主黨進步派菁英，包括加州州長紐松（Gavin Newsom）等人背書。

李卡多將接替加州第16選區現任聯邦眾議員伊蘇（Anna Eshoo）的席位。伊蘇已致電向他祝賀。

台裔社群包括政界、科技界、醫界人士9月21日曾為李卡多舉辦見面歡迎會。李卡多在活動上表示，面對中國可能的威脅，希望加強與同盟國合作，確保台海、南海區域安全。

李卡多競選團隊表示，李卡多6日已接到聯邦眾議院民主黨領導成員電話，邀他前往華府會見民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries），並商討他在各委員會的任務分配。

競選期間，李卡多接受中央社訪問時表示，將尋求加入聯邦眾議院跨黨派「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus），繼續深化美國與台灣的友好關係。

羅達倫在選舉結果底定後，於社群媒體平台X發文表示：「最初參與地方政治是因為我想改善美國大眾的生活，我會繼續堅守這一使命。他（李卡多）的成功將是我們矽谷的成功。」

羅達倫長期為亞裔社群、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）權益發聲，競選期間獲得不少亞裔人士支持。

李卡多預計明年1月3日就任，他將面對日益分裂的國會。這次美國國會選舉，共和黨已奪下參議院，並取得眾議院領先。（編輯：陳妍君）1131108