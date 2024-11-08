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川普勝選後向麥當勞「辭職」 兒子PO文笑翻網友

2024/11/8 13:07（11/8 13:18 更新）
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川普10月在賓夕法尼亞州一家麥當勞餐廳炸薯條。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）
川普10月在賓夕法尼亞州一家麥當勞餐廳炸薯條。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）
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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普在造勢期間曾到連鎖速食店麥當勞「打工」，長子小唐納在川普勝選後隔天上社群平台Instagram，發布父親寫給麥當勞公司人力資源部的「辭職信」。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）報導，小唐納（Donald Trump Jr.）上傳的辭職信寫道：「請以此信作為本人辭去麥當勞（McDonald's）職務的正式通知，2025年1月20日星期一生效。」

這封半開玩笑的辭呈還有川普的署名，而文中的日期正是川普明年就職日。

信中還指出，川普很高興有機會為顧客服務，包括做漢堡、炸薯條和處理得來速訂單。

川普還在信中表示：「我將致力確保在剩下的時間裡順利交接。請讓我知道如何協助尋找並培訓接替我的人。」

文末還寫說川普期待「下一次冒險」，將帶著「在麥當勞留下的美好回憶」離開。

網友隨後也紛紛幽默回應，有人留言說「離職前請修好冰淇淋機」，還有人開玩笑說「也許（民主黨總統候選人）賀錦麗（Kamala Harris）會來求職」。

一名社群平台X用戶說：「真可惜，不過他找到了更好的工作。」（譯者：盧映孜/核稿：張茗喧）1131108

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