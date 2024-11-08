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仿效安倍 日媒：石破茂擬訪完南美後會晤川普

2024/11/8 11:50（11/8 11:58 更新）
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日本首相、自民黨總裁石破茂。（共同社）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」引述消息人士披露，首相石破茂擬於月中訪問南美洲出席國際會議過後，回程時赴美與再次勝選的美國前總統川普會面。

報導指出，石破茂意在川普2025年1月就職前與對方晤面建立信任，以穩固日美同盟。

兩人曾於7日短暫通過話，也一致確認應儘早舉行面對面會談。若石破茂順利與川普會晤，將是他就任首相之後首度訪美。

報導指出，川普的外交易受他與各國領袖間個人關係所影響。川普2016年第一次贏得總統大選後，時任日相安倍晉三當月隨即訪問紐約，並在川普大廈（The Trump Building）會晤當時還未上任的川普。

而安倍當時也是川普勝選後第一個會晤的外國元首。這被認為有助後來建立彼此的親密關係。

石破茂預計11月中旬前往秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，之後再轉赴巴西參加20國集團（G20）領袖會議，他計劃在會議期間與美國總統拜登（Joe Biden）舉行場邊會談。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1131108

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