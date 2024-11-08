習近平將出席APEC及G20 是否與美日場邊會談受關注

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（中央社台北8日電）中國外交部今天公布，中國國家主席習近平將出席本月在秘魯舉行的APEC峰會及在巴西舉行的G20峰會。外界關注習近平是否會分別與日本首相石破茂及美國總統拜登舉行場邊會談。

據中國外交部網站，中國外交部發言人華春瑩宣布，應秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）邀請，習近平將於11月13日至17日赴利馬出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議並對秘魯進行國是訪問。

應巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）邀請，習近平將於11月17日至21日赴里約熱內盧出席二十國集團（G20）領導人第19次峰會並對巴西進行國是訪問。

日媒此前報導，石破茂可能會在APEC期間，首次與習近平舉行場邊會談，石破茂可能會在會談中，提到重啟日本水產品輸入中國，及中國軍事活動等議題。

另外，外界關注習近平出席APEC期間，會否與拜登（Joe Biden）會面。

習近平去年沒有出席在印度舉行的G20領導人峰會，當時有分析稱是與中印兩國關係緊張有關。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131108