「中國新聞獎」第一名：習近平全票當選國家主席

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（中央社台北8日電）第34屆「中國新聞獎」評選結果昨天揭曉，中國官媒新華社報導的「習近平全票當選中國國家主席、中央軍委主席」位居最高榮譽的特別獎之首；解放軍新聞傳播中心因為宣傳東部戰區環台軍演也獲特別獎。

中國新聞獎是中共中宣部批准常設的中國優秀新聞作品最高獎，由中國記協主辦，每年評選一次。評選範圍為經正式批准的報社（報業集團）、通訊社、廣播電台、電視台以及新聞宣傳主管部門和新聞單位主辦的具有登載新聞業務資格的新聞網站。

據新華社，第34屆中國新聞獎評選結果7日揭曉。來自中國各級各類媒體的373件作品獲獎，其中特別獎4件、一等獎75件、二等獎109件、三等獎185件。

本次評選中，新華社報導「習近平全票當選中國國家主席、中央軍委主席」、人民日報評論「增強實現中華民族偉大復興的精神力量—深入學習領會習近平總書記在文化傳承發展座談會上重要講話精神」、中央廣播電視總台新聞直播「選舉新一屆國家機構領導人」和解放軍新聞傳播中心報導「東部戰區組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」4件作品被評為特別獎。

報導形容，榮譽背後是廣大新聞工作者對職業理想和責任的執著堅守，鼓舞著新聞工作者以「鐵肩担道義，妙手著華章」的奮鬥姿態，書寫無愧於時代和人民的新篇章。

報導表示，新華社報導「習近平全票當選中國國家主席、中央軍委主席」，用清新的文字對歷史性時刻進行鏡頭式記錄，「以清晰的邏輯梳理新時代黨和國家事業令世人矚目的成就」。

報導並稱，人民日報評論「增強實現中華民族偉大復興的精神力量—深入學習領會習近平總書記在文化傳承發展座談會上重要講話精神」，闡釋、解讀、宣傳習近平關於文化建設的新思想新觀點新論斷，「實現了權威性、精準性、及時性、可讀性的統一」。

報導還稱，中央廣播電視總台新聞直播「選舉新一屆國家機構領導人」，全景式、立體化記錄了14屆全國人大一次會議選舉產生新一屆國家領導人的歷史時刻、珍貴瞬間，習近平進行憲法宣誓的鏡頭設計寓意深刻，立意高遠，「堪稱時政直播報導的典範」。

報導又稱，解放軍新聞傳播中心報導「東部戰區組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」，在重大敏感時機和重大敏感題材中體現了時度效要求，「展現出主流媒體『定海神針』作用」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131108