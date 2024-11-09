路透：習近平訪秘魯將更新自貿協定 400商家隨行

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（中央社台北9日電）路透社8日報導，據秘魯外長基亞萊爾表示，中國國家主席習近平將帶400名商界人士訪問秘魯，並會與秘魯簽署更新的自由貿易協定，兩國之間的貿易至少成長50%。

中國外交部8日宣布，應秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）邀請，習近平將於11月13日至17日赴利馬出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議，並對秘魯進行國是訪問。

路透社8日報導，秘魯外長基亞萊爾（Elmer Schialer）接受路透社訪問時表示，習近平會與400名商界代表一起訪問秘魯，這些商界人士有興趣投資秘魯的基建及科技項目。

中國與秘魯在2009年簽訂自由貿易協定，基亞萊爾表示，這次中國與秘魯將會更新自貿協定，並會與其他30項協議一起簽署，以改善雙方的合作。

基亞萊爾表示，中國是秘魯的主要貿易夥伴，專家稱更新的協定將使兩國的貿易至少成長50%。根據秘魯商務部，去年雙方的貿易額達360億美元。

報導表示，中國在秘魯投資採礦及興建錢凱（Chancay）深水港。

基亞萊爾表示，錢凱深水港會將秘魯帶上另一個貿易水平。博魯阿爾特和習近平將於11月14日為該港口進行「虛擬」揭幕儀式。

基亞萊爾表示，秘魯的採礦項目總計價值540億美元，而尚未開發的基礎設施項目總計價值1570億美元，「中國對這些項目特別感興趣」。

對於川普（Donald Trump）當選美國下任總統，基亞萊爾表示，不認為秘魯與美國的關係會改變，只希望及肯定美國將會擴大在秘魯的投資。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131109