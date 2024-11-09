習近平與義總統舉行會談 並共同賞鑒義返還文物

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（中央社台北9日電）中國國家主席習近平8日與訪中的義大利總統馬達雷拉舉行會談，習近平提到中歐應堅持合作共贏，妥善管控分歧。此行義大利並向中國返還56件文物藝術品，兩國元首還一起賞鑒其中8件具有代表性的馬家窯文化彩陶。

綜中國外交部官網及新華社報導，習近平8日在北京人民大會堂與到中國進行國是訪問的馬達雷拉（Sergio Mattarella）舉行會談，並一起賞鑒義大利返還中國流失的文物。

此次義大利共向中國返還56件文物藝術品，主要是中國甘肅、青海、陜西等地區的出土文物，包括新石器時代馬家窯文化彩陶，以及漢代、唐代陶俑和元代陶獸。兩國元首共同賞鑒的是其中8件具有代表性的馬家窯文化彩陶。

2019年習近平訪問義大利時，義大利向中國返還796件中國文物藝術品，報導形容這是開創兩國文化遺產合作新里程。

在會談中習近平指出，今年是中義建立全面戰略夥伴關係20週年。雙方發表了加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，一致同意推動雙邊關係進入發展新階段。

習近平表示，雙方應該充分發揮中義政府委員會和各領域對話機制作用，加強交往，夯實互信，繼續理解和支持彼此核心利益和重大關切，做相互支持的戰略夥伴。雙方要繼續密切人文交流，落實好新一輪文化合作執行計劃，支持語言教學和青少年交流。

習近平表示，雙方要堅持做相互成就的合作夥伴，中方願擴大進口義大利優質產品，支持兩國企業相互投資，繼續推進科技環保、清潔能源、航天等領域合作。

習近平指出，中國將歐洲作為實現中國式現代化的重要夥伴，雙方應該堅持合作共贏，妥善管控分歧，讓中歐關係展現應有的成熟和穩定。中方願與歐方加強合作應對全球性挑戰，希望義方為此發揮積極作用。

中國外交部引述馬達雷拉表示，義中應該進一步深化文化、教育、語言教學、世界遺產地結好等人文領域交流合作。義方堅定恪守一個中國原則，始終將中國作為重要合作夥伴，加強經貿、科技等領域合作，推動兩國關係邁上新的高度。

中國外交部表示，會談後，兩國元首共同見證簽署關於文化、科技、教育、世界遺產地結好等領域多項雙邊合作。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1131109