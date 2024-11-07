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林信義任APEC經濟領袖代表 總統指示傳達台灣3主張
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林信義任APEC經濟領袖代表 總統指示傳達台灣3主張

2024/11/7 10:56（11/7 11:27 更新）
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總統賴清德（左）7日在總統府出席2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會，將由總統府資政林信義（右）代表賴總統出席2024年APEC經濟領袖會議，兩人握手致意。中央社記者張皓安攝 113年11月7日
總統賴清德（左）7日在總統府出席2024「亞太經濟合作經濟領袖會議」代表團行前記者會，將由總統府資政林信義（右）代表賴總統出席2024年APEC經濟領袖會議，兩人握手致意。中央社記者張皓安攝 113年11月7日
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（中央社記者溫貴香台北7日電）APEC經濟領袖會議將於15日在秘魯利馬登場，總統賴清德今天感謝總統府資政林信義接受邀請擔任領袖代表，並指示傳達三項主張，包括台灣積極貢獻國際社會；台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；以及台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

賴總統上午出席2024亞太經濟合作經濟領袖會議代表團行前記者會致詞表示，今年的APEC

APEC小百科

  • 全名亞太經濟合作會議Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱亞太經合會（APEC）。
  • 1989年成立，性質為經濟合作論壇平台，現有21個經濟體成員。
  • 每年舉行經濟領袖會議，討論由部長級會議及企業顧問委員會提供的戰略建議，隨後以聯合宣言公布正式政策。
  • 不同於其他由條約確立的政府間組織，APEC透過成員自願與非約束性承諾運作，以開放、靈活、非強制性為特點，允許各成員以不同速度、循序漸進地實現協商制定的目標。
  • 從1994年開始，主辦國幾乎都會提供國內民族服飾或紀念衣物給與會各國元首穿著，集體合照也成各國媒體焦點。
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經濟領袖會議將於15日在秘魯利馬登場，特別感謝林信義

林信義

  • 生日：1946年12月2日
  • 學歷：國立成功大學機械系
  • 經歷：2005年曾任APEC經濟領袖會議代表、行政院經濟發展委員會顧問、總統府資政、行政院「亞洲·矽谷計劃民間諮詢委員會」共同召集人、源創產業投顧董事長、宏碁公司董事、財團法人工業技術研究院董事長、行政院副院長兼經建會主任委員、經濟部長、新安產物保險公司董事長、中華汽車副董事長
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接受邀請擔任APEC領袖代表，代表他出席今年的會議。

總統說，林信義的經歷橫跨公私部門，在業界的經歷豐富，更先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等要職，不僅兼具實務經驗與高度專業，也持續擔任總統府資政、行政院經濟發展委員會顧問，以及台杉公司董事長，為國家貢獻長才。

他表示，過去林信義在2000年和2001年，兩度代表國家參加APEC雙部長年會，也曾在2005年擔任領袖代表，率團出席由韓國主辦的「APEC經濟領袖會議」，圓滿達成任務。

他相信以林信義的專業能力、豐富閱歷，以及參與APEC相關會議的經驗，一定能夠將台灣的聲音與觀點，精準傳達給APEC其他經濟體。

總統強調，APEC是亞太地區最重要的多邊經貿合作論壇，它的宗旨就是要透過對話和協商，來帶動區域內的經濟整合、成長及發展。

總統表示，今年的APEC主題是「賦權、包容、成長」，他要請林信義領袖代表和代表團成員，在會議上傳達台灣的三項重要主張。

第一，台灣積極貢獻國際社會。總統說，請林信義領袖代表、雙部長，以及APEC企業諮詢委員會代表，廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體清楚瞭解台灣歷年來在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻，而且台灣也將持續做出貢獻。

第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。總統說，APEC長期關注全球自由貿易的發展，包括對於弱勢團體權益影響，還有各國遭受不公平貿易之苦現象。多年來，APEC一直努力推動公平貿易和包容性貿易，請代表團向各經濟體表達台灣的支持和投入，台灣願意和APEC夥伴攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。

第三，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。總統表示，在當今APEC經濟體之間，數位貿易已經成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心能夠以數位能力促進經濟發展。

總統期盼代表團能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出台灣有能力也有強烈的意願，與其他經濟體之間促進數位貿易，以及展開相關合作。（編輯：林淑媛）1131107

#APEC
#台灣
#林信義
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林信義任APEC領袖代表 黨政人士：總統對中釋善意
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