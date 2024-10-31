推動全球AI引擎 彭博：人工智慧未來取決於台灣

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（中央社台北31日綜合外電報導）彭博報導，全球人工智慧（AI）的未來日益取決於台灣，專家表示，台灣確實是推動全球AI的引擎，而全球正在見證ChatGPT時代的製造基地集中在台灣。

當鄭允錫（Jung Yoonseok，音譯）為他的AI晶片新創公司尋找組裝合作夥伴時，他幾乎可以選擇任何一個亞洲國家，包括他的祖國韓國。然而，他選擇了台灣，因為他認為台灣擁有無與倫比的人才、成本和效率優勢。

這位35歲的哈佛大學（Harvard University）畢業生說：「台灣很小，台北也很小，但在這個狹小的地區，一切都進展得超級快。」

鄭允錫與成千上萬仰賴台灣讓AI願景成真的企業、高階主管和企業家得出相同的結論。從輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）到研發ChatGPT的新創公司OpenAI，全球AI領頭羊正相繼轉向台灣業者製造晶片、建構伺服器和散熱設備。

這使得台灣股市成為過去一年中亞洲最熱門的主要股市，其中又以台積電和鴻海為首。對看漲者來說，這只是一個開始，全球正在見證ChatGPT時代的製造基地集中在台灣。這將使台灣成為AI蓬勃發展的主要受益者，也是AI發展速度和方向的關鍵要素。

根據報導，帕克策略顧問公司（Park Strategies）資深副總裁、前美國商務部官員金恩（Sean King）說：「台灣確實是推動AI發展的引擎。」

儘管地緣政治風險仍在，這是數十年來第一次，整個技術生產生態系統將不再以中國為中心，而是以台灣為中心，美中之間日益緊張的關係，也可能阻礙一些AI業者在中國生產硬體。

在英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics）等競爭對手苦苦掙扎之際，晶圓代工龍頭台積電正在擴大其在晶片產業的領先地位，生產幾乎所有全球最先進的半導體。台積電也是輝達執行長黃仁勳眼中，唯一可以製造AI加速器的企業。

報導指出，一些台灣企業也對全球AI發展至關重要，包括伺服器製造商廣達電腦、專攻電源與變壓系統的台達電子和和電腦散熱系統先驅奇鋐科技等。總體而言，台灣企業將在AI市場扮演要角，預計到2032年前，AI市場規模將增長到1.3兆美元。

近年來，美國對中國日益嚴厲的貿易制裁，迫使企業尋找替代生產地點，將中國從許多供應鏈中剔除。在不到兩年的時間裡，這些限制措施實際上已使中國AI硬體產業邊緣化。

如今，最大雲端服務業者微軟、亞馬遜（Amazon）、Meta Platforms和Alphabet旗下的谷歌公司（Google）都使用台廠組裝伺服器，以期超越OpenAI的ChatGPT。根據國際數據資訊（IDC）預測，全球AI系統和服務支出預計到2028年將翻倍，達到6320億美元。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說：「台灣儼然是AI相關硬體的一站式商店。」

美國矽谷晶片新創公司SambaNova Systems執行長羅德瑞戈．梁（Rodrigo Liang）說：「世界正處於AI引領風騷的時刻。許多公司將持續來到台灣，尋求這些技術。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1131031