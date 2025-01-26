歐盟重啟WTO貿易訴訟 調查中國對立陶宛貿易脅迫

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯26日專電）歐洲聯盟（EU）24日確認將重啟向世界貿易組織（WTO）提出的對中貿易訴訟，針對中國先前對立陶宛實施歧視性貿易限制，繼續進行調查。

2021年，立陶宛同意台灣在維爾紐斯（Vilnius）成立以「台灣」為名的辦事處，中國隨後將其與立陶宛的外交關係降級，並施加貿易限制。

歐盟執行委員會（European Commission）於2022年初，針對中國涉及的不公平貿易對待向WTO提告，但在2024年1月底以技術問題為由，請求暫停訴訟程序。根據WTO的規定，案件暫停超過12個月，訴訟將失效而終止。針對此案，歐盟若要繼續訴訟，必須最晚在25日前提出申請。

立陶宛國家廣播電台（LRT）24日報導，歐盟執行委員已確定請求WTO繼續審理此案。

據彭博（Bloomberg）先前報導，歐盟曾討論是否放棄針對中國涉及經濟脅迫發起的訴訟，並指出美國總統川普（Donald Trump）的團隊認為此舉會是在向中國投降。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也出面呼籲歐盟，繼續推動調查。

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）認為，缺乏證據證明中國政府在此案中的具體行動是調查進行困難的原因。彭博24日報導指出，歐盟可能最早在下週將再次暫停訴訟程序，以蒐集更多證據。

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另一方面，就在歐盟做出重啟訴訟的決定前，LRT報導中國駐歐盟使團發布新聞稿，表示中國希望在尊重「一個中國」政策的基礎上，與立陶宛恢復外交關係。

立陶府新政府去年12底就職後，總理帕魯克斯與外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）都曾表示將尋求與北京恢復外交關係，互派大使，但也強調立陶宛不會做出「政治讓步」。（編輯：周永捷）1140126