台積電新時代迎AI革命 魏哲家：投資永遠是台灣優先
（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天正式進入魏哲家全面掌舵時代，在AI人工智慧引領新工業革命來臨之際，魏哲家霸氣喊「目前沒有競爭對手」；面對台海地緣政治風險，魏哲家強調，台積電最先進的製程一定從台灣開始，投資第一優先選擇台灣，第二是台灣，第三也還會是台灣。
劉德音小檔案
- 生日：1954年
- 經歷：
台積電董事長
世界半導體理事高峰會（WSC）全球主席
台灣半導體產業協會（TSIA）第十二屆理事長
- 學歷：
美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士
美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士
國立臺灣大學電機工程學系學士
魏哲家小檔案
- 生日：1953年
- 經歷：
台積電董事長
台積電總裁
台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長
- 學歷：
美國耶魯大學電機工程博士
國立交通大學電機工程學系碩士
國立交通大學電機工程學系學士
在地緣政治催化與AI掀起的爆炸性商機，台積電成為全球最重要的半導體公司，帶動台股一飛衝天，台積電股價曾創下878元天價，今天則收在839元，繳出如此亮眼的成績單，讓領軍6年的劉德音一進入會場，股東們隨即給予熱烈掌聲。
劉德音也不負眾望，在股東會上向股東報喜，表示台積電今年又將是大大成長一年，加上人工智慧（AI）應用帶動半導體需求，正是台積電技術和製造的強項，對未來幾年成長深具信心。但劉德音坦言，目前台積電沒有分割股票計畫，因為「股價還沒那麼高」。
對於台積電的競爭態勢，及美國總統大選結果對於補助的影響，劉德音說，台積電一直都會有競爭對手，不過對手不太可能追上台積電。美國晶片法案是美國民主黨和共和黨兩黨的共識，他不認為補助會有變化。
此外，正式接下台積電董事長一職後，魏哲家隨即進行媒體交流會，他承認過去都拒絕這樣的活動，如今擔任董事長，只好做董事長該做的事。他說，未來會往政府關係方面移轉，總裁相關工作會分擔給夥伴。
魏哲家表示，台積電換董事長，做事方法、價值觀一樣，不會改變，會繼續往前進；他會繼續與創辦人張忠謀聊天，學習經驗、智慧。為讓以後交棒能夠井井有條，他想推出繼承制度。
魏哲家分析，AI應用才剛開始，前景樂觀，前途一片美好。AI相關產品都是由台積電生產，包括輝達、超微、英特爾、高通。台積電技術領先同業，占據有利位置，到目前為止沒有人可以競爭，魏哲家強調，台積電每顆晶粒最便宜，還有空間往上調整，會向輝達秀台積電的價值。
有關台積電布局發展，魏哲家強調，台積電最先進的製程一定從台灣開始，一定要在台灣站穩腳步，才會到台灣以外的地方，而且投資第一優先選擇台灣，第二是台灣，第三也還會是台灣，展現深耕台灣的決心。
至於國際媒體關切，若兩岸發生衝突，台積電客戶是否會要求將產品生產移到美國亞利桑那州廠。魏哲家坦言，曾與客戶有這樣的討論，不過要完全移出台灣是不可能，希望不要發生戰爭。（編輯：林淑媛）1130604
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