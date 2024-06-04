台海若衝突台積電產能移美？魏哲家：不可能完全移出台灣

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（中央社記者張建中新竹4日電）兩岸局勢緊張，國外媒體關心若兩岸發生衝突，台積電客戶是否會要求將產品生產移到美國亞利桑那州廠。台積電新任董事長魏哲家表示，與客戶有這樣的討論，不過要完全移出台灣是不可能，他也希望不要發生戰爭。

台積電在股東會後舉行媒體交流會，魏哲家表示，兩岸之間不穩定，的確是供應鏈韌性的考量，台積電與客戶確實有討論過兩岸若發生衝突，生產是否移到美國亞利桑那等海外廠。不過，台灣產能占台積電總產能的8、9成，要將產品生產完全移出台灣是不可能的。

魏哲家表示，希望戰事不要發生，如果發生戰爭，不只半導體產業要憂慮，還有更多事情要憂慮。他認為，兩岸及世界領導人都是聰明睿智的人，不會讓戰爭發生。

他強調，台積電最先進的製程一定從台灣開始，美國雖然規劃生產2奈米製程，不過台灣明年就開始生產2奈米，一定要在台灣站穩腳步，才會到台灣以外的地方。

針對工會問題，魏哲家說，台積電在台灣不會擔心與工會關係不好，在美國則還在學習與工會相處，希望能共存共榮，目前進展不錯。

魏哲家強調，台積電未來的投資，第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣。雖然美國規劃2奈米製程，但所有最先進製程，一定都會從台灣開始。（編輯：楊蘭軒）1130604