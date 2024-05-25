中國若封鎖台灣 彭博估全球經濟損失160兆元

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（中央社台北25日綜合外電報導）共軍本月23日展開環台軍演，彭博報導，這很可能是一場模擬封鎖台灣的「彩排」，若台灣遭到封鎖，半導體業供應中斷，將使全球經濟損失高達約5兆美元（約新台幣160兆元）。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）地緣經濟首席分析師威爾希（Jennifer Welch）表示，中國環台軍演「幾乎可確定是有意模擬封鎖」台灣。

威爾希及其同事迪皮波（Gerard DiPippo）估計：「如果台灣真因封鎖而與世隔絕，將扼住全球半導體絕大部分供給的咽喉，造成全球經濟損失約5兆美元。」

根據彭博經濟研究估算，台海未來5年爆發「重大危機」的可能性是1/4。台灣方面日益擔心遭到封鎖，而對共軍而言，封鎖的軍事危險性遠低於嘗試棘手的兩棲登陸，或許也較不會挑起和美國的戰爭。

如果中國真的對台灣實施封鎖，對全球經濟的主要衝擊在於台積電半導體供應將中斷。就市占率而言，台積電是全世界晶圓代工龍頭，也是科技巨擘蘋果（Apple）、人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）等企業的首選供應商；台灣先進晶片的全球市占率約達46%。

彭博經濟研究指出，台灣被封鎖會再次重創汽車及家用電子產品，較依賴這些產業的經濟體及區域將蒙受莫大損失，包括韓國、墨西哥、東南亞、日本及歐洲聯盟（EU）。

彭博經濟研究團隊的模型顯示，如果台灣完全被切斷出貨，加上西方對中國實施制裁，第一年將使全球的國內生產毛額（GDP）降低約5兆美元或5%。

美國GDP第一年將縮水3.3%，中國GDP則是減少8.9%，而這還是假設台灣、美國及其盟邦不會增加軍事風險採取報復行動。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130525