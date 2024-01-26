紐時專欄作家：台積電是世界最重要公司 停產衝擊是新冠病毒10倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）「紐約時報」專欄作家紀思道認為，晶圓代工龍頭台積電堪稱舉世最重要公司，也是歷史上唯一若被迫停產恐導致全球經濟蕭條的企業，衝擊將是新冠病毒造成供應鏈晶片中斷的10倍。

紐時25日刊登紀思道（Nicholas Kristof）的評論文章指出，美國前總統川普最近接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示：「如果中國占領台灣，他們可能會令整個世界停擺。」

紀思道寫道，川普指的是失去一家對幾乎所有事情都至關重要的公司，也就是台積電，「事實上，它堪稱世界上最重要的公司…它是我所能想到的歷史上唯一一家如果被迫停產可能導致全球經濟蕭條的企業」。

如今，談論地緣政治或經濟似乎繞不開台積電，世界上約9成最先進晶片都是來自該公司。在新竹，如果該公司超乾淨、超安全的大樓裡燈光熄滅，這可能會像新冠病毒導致的供應鏈晶片中斷「再乘以10倍」。

不幸的是，台積電位於一個可能發生戰爭的地區，其生產可能會受到威脅。美國著名投資家「股神」巴菲特（Warren Buffett）雖認為「台積電是世界上管理最好、重要的公司」，卻賣掉持有的價值40億美元股份，因為他說，「我不喜歡它的地理位置」。

有些人認為，台積電非常有價值，可能誘使中國試圖占領台灣，然後讓世界屈服。但是紀思道指出，台積電的晶圓廠在中國入侵後可能對中國毫無用處，即使工程師們留在那裡工作，即使這些晶圓廠沒有被美台守軍轟炸以防落入中國手中。因為這些晶片是在其他國家設計的，需要國際網路來維持生產。

他寫道：「對中國來說，台積電就跟一部沒電的手機差不多。」

紀思道提到，美國川普政府時期的副國安顧問博明（Matt Pottinger）曾經告訴他：「沒有什麼能與台積電的工廠相提並論，這真的是黑魔法。」

他表示，全球經濟依賴於一個易受地震和戰爭影響地區的晶片，這絕對不是最佳選擇。然而，美國想要複製台灣支持晶片製造的生態系統是一項巨大挑戰，這包括官僚主義和成本更高等問題。台積電創辦人張忠謀曾說，在美設廠，同樣產品比台灣廠成本貴上5成。

紀思道認為，如果花在晶圓廠補貼上的數百億美元用於減少兒童貧困和改善美國教育，也會提高美國的競爭力。他說：「如果美國人的數學和台灣人一樣好，我們的晶圓廠可能也會更好。」

考慮到轉移生產的難度，保護晶片製造的最佳方式可能是比以往任何時候都更加努力地遏制和避免台灣海峽的戰爭。（編輯：何宏儒/核稿：陳正健）1130126