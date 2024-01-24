為台積電設廠準備 德薩克森邦將送30名學子來台受訓【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北24日電）因應台積電設廠的人才需求，德國薩克森邦學術部長根可夫今天接受中央社專訪指出，3月將送30名學子到台灣受訓及實習，希望人才培育交流能為未來長期合作鋪路，建立永續且穩定的人才庫。

德國薩克森邦（Saxony）學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）訪台，今天下午接受中央社專訪，分享半導體人才相關培育計畫等願景。

台積電規劃在薩克森邦（Sachsen）首府德勒斯登（Dresden）設立歐洲第一座生產基地，當地半導體同業公會「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）也對政府化解預算僵局表示肯定。

（中央社製圖）

根可夫表示，對於上述的積極進程感到開心，薩克森邦具有半導體產業聚落優勢，也具備深厚的科技學術環境，因此找到合作夥伴是重要的事，台灣是重要朋友。

台積電規劃在德勒斯登設廠，投資規模逾100億歐元（約新台幣3400億元），德國政府承諾補貼50億歐元，預期將帶來群聚效應，但人力問題浮上檯面。

談及半導體人才培育，根可夫指出，2月將有30名大學生及研究生先進行線上課程，並於3月抵台參與相關受訓課程及為期半年實習。他認為，與台灣談合作的過程進行順利，期待能有樂觀的學習成果。

根可夫說，希望這樣的人才培育交流能為未來雙邊的長期合作鋪路，建立永續且穩定的人才庫，不僅落實半導體等科技領域發展的願景，更可望帶動聚落躍升到更高層次。

對於與台灣未來新政府的科技領域合作有何期待，根可夫表示，薩克森邦已在台北設立辦事處，強化與台灣的學術交流，不只著重半導體產業人才培育，業務範圍也延伸其他領域，希望能為薩克森邦與台灣建立橋樑，進一步深化彼此認識。

根可夫說，薩克森邦敞開大門，願意與友好夥伴合作，希望未來與台灣的默契能長長久久，為彼此搭建更正向的發展契機。（編輯：林淑媛）1130124