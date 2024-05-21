彭博：若中國犯台 ASML和台積電可遠端關閉EUV

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（中央社紐約21日綜合外電報導）彭博報導，根據數名知情人士，若中國入侵台灣，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）及台積電有方法，可讓台積電世界最先進晶片製造設備「極紫外光曝光機」（EUV）停止運作。

根據彭博（Bloomberg），其中兩位知情人士不具名指稱，由於台灣負責製造全世界絕大多數的先進半導體，對於如果中國升高敵意，對台灣發動攻擊，屆時會發生何事，美國政府官員先前曾私下向荷蘭和台灣當局表達擔憂。

另外兩名知情人士指出，當荷蘭政府針對上述威脅與ASML接觸時，ASML向官員保證該公司有能力遠端讓其機器停止運作；荷蘭當局已對中國侵犯台灣的可能性進行模擬，以加強風險評估。

對此，ASML、台積電及荷蘭對外貿易暨發展合作部發言人不予置評。白宮國家安全會議（NSC）、美國國防部及商務部發言人未對電郵置評請求作出答覆。

據報導，遠端關閉適用於ASML的「極紫外光曝光機」（extreme ultraviolet lithography）機台系列；「極紫外光曝光機」業界稱之為EUV，而台積電是擁有最多EUV機台的單一客戶。

EUV大小與城市公車相當，需要定期維修和更新。知情人士不具名表示，ASML可以遠端強制關閉EUV，作為「鎖死開關」（kill switch）。

ASML是全球唯一生產EUV的公司，每台售價超過2億歐元。荷蘭政府長期以來出手管制ASML科技，防止它落入不肖人士之手。

例如，荷蘭政府禁止ASML出售EUV給中國，因為美國當局擔心，敵手中國若取得EUV，恐在全球晶片戰爭中取得優勢。

台積電董事長劉德音去年9月接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時暗示，任何進犯台灣的侵略者都將發現，台積電的晶片製造機器將無法運作。

劉德音當時表示：「沒有國家能以武力控制台積電，一旦採取軍事入侵，將會使台積電廠房無法運作。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1130521