本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 國際

美商務部長：中國若犯台掌控台積電 將毀滅美國經濟

2024/5/9 02:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，中國如果侵犯台灣，並且掌控台積電，將對美國經濟造成「絕對毀滅性」衝擊。

路透社報導，雷蒙多在美國眾議院聽證會上被問及，若中國武力犯台並掌控台積電造成的衝擊為何？她回應說：「這絕對是毀滅性的。」

雷蒙多拒絕評論上述情況將如何或會否發生，但她指出：「目前，美國有92%尖端晶片是從台灣的台積電購買。」

上個月，雷蒙多接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時曾表示：「我們擁有世上最先進的半導體。」

在主持人追問「我們」是否包括台灣時，雷蒙多回答：「可以這麼說。」（譯者：陳正健）1130509

#中國
#台灣
#美國商務部長
#台積電
#美國
#雷蒙多
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日經：美國2032年前將生產近30%先進晶片 中國僅占2%
172.30.142.72
更多編輯台推薦新聞：