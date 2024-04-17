彭博：台灣以晶片外交提升國際地位 突破中國封鎖

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（中央社台北17日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）今天報導，台灣善用本身半導體霸主優勢，來提升國際地位，近幾個月來正加速與加拿大、法國等國家達成國際合作協議。

過去一星期內，台灣的國家科學及技術委員會（國科會）宣布2項科技協議，包括與加拿大簽署台加科學技術及創新合作協議（Science, Technology, Innovation Arrangement, STIA），以共同促進人才培訓，並將於捷克布拉格設立首座IC設計海外訓練基地，協助培養當地晶片設計工程師。

台灣晶片外交是突破中國堅決反對台灣與其他國家及世界大國展開任何正式交流，所採取的最新行動。

國科會主委吳政忠接受彭博訪問時說，「台灣過去的處境非常艱困，但近幾年我們變得愈來愈好，因為有許多國家發現台灣的存在，原因主要是半導體。」

台灣已成為先進電子工程的重鎮，晶圓代工龍頭台積電則成為亞洲最有價值的公司。

台積電和一些台灣晶片供應商，已在全球電子產品供應鏈扮演不可或缺的重要角色，甚至有些國家已開始提供補貼，吸引這些台廠輸出部分技術和生產到國外。

例如，台積電熊本廠剛在2月底開幕；美國則為台積電的亞利桑那州投資計畫，提供價值116億美元（約合新台幣3764億元）補貼和貸款。

台灣去年與法國和德國簽署科技合作協議。法國表示，正在量子運算、人工智慧（AI）及綠能產業等研究領域，與台灣展開合作。

台灣自2020年底開始與美國啟動一系列國際協定。吳政忠在訪談中也說，台灣與其他國家類似台美的協議即將出爐。

德國也加入美國和日本的行列，積極爭取台積電設廠計畫。

經濟部投審司去年10月底召開投資審議會，核准通過台積電以35億歐元（約新台幣1198億元）規劃與歐洲企業合資於德國德勒斯登（Dresden）設置12吋晶圓廠，製程節點為16/28奈米成熟製程。經濟部強調，台積電赴歐投資沒有半導體高階技術外流疑慮。

捷克與法國也正尋求利用台積電擴張歐洲業務，來強化自身優勢。

捷克駐台代表史坦格（David Steinke）正忙著說服台積電供應商赴捷克設立營運處。法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）則持續推動台灣與法國重量級晶片研究機構CEA-Leti加強合作。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130417