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AI發燒全球拉攏台積電 龔明鑫：最高階製程仍留台灣

2024/3/6 11:07（3/6 11:18 更新）
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國發會主委龔明鑫6日表示，人工智慧（AI）題材發燒，衍生大量的高階晶片需求，台積電積極擴充產能，但最高階製程還是留在台灣。。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
國發會主委龔明鑫6日表示，人工智慧（AI）題材發燒，衍生大量的高階晶片需求，台積電積極擴充產能，但最高階製程還是留在台灣。。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）台積電日本熊本廠在2月24日盛大開幕，全球高度關注，國發會主委龔明鑫今天表示，人工智慧（AI）題材發燒，衍生大量的高階晶片需求，台積電積極擴充產能，但最高階製程還是留在台灣。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，立委聚焦台積電全球布局計畫，以及台灣如何維繫產業競爭力。

龔明鑫說明，未來AI需求龐大，晶片需要2、3奈米以下的高階製程，這是台積電積極擴充產能的關鍵；不僅在高雄、中科，嘉義也可能設有封測廠，就是為了因應未來晶片需求。

龔明鑫接著指出，台灣的產業供應鏈愈來愈完整，從材料商、設備商到IC設計，生態系更健全。

國民黨立委謝衣鳯表示，日本期待台積電成為黑船2.0，拯救經濟失落的30年，但台積電持續外移，是否會削弱台灣的矽盾，龔明鑫回答「不是外移，是同步擴廠」。

龔明鑫解釋，台積電在國內擴廠幅度更大，比日本更大，且2奈米、1.4奈米都落腳台灣。

謝衣鳯追問，今年美國總統大選結果充滿不確定性，如果由前總統川普當選，可能要求台積電繼續於美國擴廠；龔明鑫說，台積電已經宣布在美國蓋二廠，後續先看美國建廠狀況、持續關注進度。

國民黨立委張嘉郡也關注台積電落腳中科的議題，龔明鑫表示，只要中央政府、地方政府與廠商共同合作，效率就會提升，至於後續擴廠計畫，他樂觀其成，只是先決條件必須準備好。

龔明鑫補充，台灣土地很珍貴，不太可能全部產能留在台灣，台積電因應國際需求，成熟製程

成熟／先進製程是什麼？

半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。

目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。

成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。

來源：國際半導體產業協會

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前進海外設廠，但國內仍是用最先進製程。

龔明鑫並指出，未來晶片應用無所不在，希望盡量把應用效益擴及各行各業，讓帶動經濟的效果放大，變成百花齊放，不止半導體，大家都能受惠。（編輯：林淑媛）1130306

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