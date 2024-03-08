台積電創天價796元 市值衝破20兆元
2024/3/8 09:08（3/8 09:18 更新）
（中央社記者張建中新竹8日電）台積電美國存託憑證（ADR）勁揚逾5%，上漲7.62美元，攀高至149.2美元，創下新高，帶動台積電今天股價持續走高，早盤達796元，再創新天價，市值突破新台幣20兆元關卡。
美國聯邦準備理事會（FED）主席鮑爾（Jerome Powell）示意經濟走向良好，今年可能開始降息，美股主要指數7日全面收高。道瓊工業指數上揚130.3點，漲幅0.34%；那斯達克指數上漲241.84點，漲幅1.51%；費城半導體指數大漲167.9點，漲幅3.36%。
人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上漲39.69美元，收在926.69美元，創新高。據網站Companiesmarketcap統計，輝達市值攀升至2.31兆美元，位居全球第3，逼近第2位蘋果（Apple）的2.6兆美元。
台積電ADR上漲7.63美元，收在149.2美元，創下新高，市值攀升至7739億美元，超越Eli Lilly的7412億美元，躍居全球第9名。
台積電今天股價同步走高，早盤達796元，再創新天價，上漲36元，市值增加9335元，突破20兆元關卡，達20.64兆元，貢獻大盤指數達293點。（編輯：張均懋）1130308
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