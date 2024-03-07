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台積電ADR衝歷史新高 穩坐全球第10大企業
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台積電ADR衝歷史新高 穩坐全球第10大企業

2024/3/7 08:01（3/7 08:28 更新）
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台積電美國存託憑證（ADR）6日漲近5%，價位衝歷史新高。（中央社檔案照片）
台積電美國存託憑證（ADR）6日漲近5%，價位衝歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）台積電美國存託憑證（ADR）今天漲近5%，衝上歷史新高價位。人工智慧題材發燒，掌握先進製程優勢的台積電業績看俏，今年股價猛漲，穩坐全球市值第10大企業。

紐約掛牌的台積電ADR開高走高，終場強彈6.6美元，漲幅4.9%，收在歷史新高141.57美元，突破2022年1月14日以140.66美元設下的關卡。年初以來漲幅擴大到36%，與去年近40%的漲幅相去不遠，公司市值增至7343億美元（約新台幣23兆元）。

今天美股反彈，半導體股表現亮眼。費城半導體指數勁揚2.4%，史上首度收在5000點以上在望。台積電ADR是表現第2佳的成分股；大客戶輝達（NVIDIA）股價勁揚3.2%，同步創歷史新高。

台積電執全球晶圓代工牛耳，2年多來ADR走勢與大盤相仿，先是受聯邦準備理事會（Fed）積極升息、半導體產業景氣低迷衝擊，接著獲聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧（generative AI）熱潮支撐，逐步收復失土。

今年1月，台積電公布上季業績優於預期、今年營收預估成長逾20%，投資人對半導體產業景氣回溫更有把握。近7週來，台積電ADR在資金湧入下猛漲37.5%。

以哈戈谷（Gokul Hariharan）為首的摩根大通（JPMorgan Chase）分析師出具報告，調高台積電在台掛牌股票目標價。他們認為，台積電是資料中心幾乎所有人工智慧處理的「賦能者」（enabler），往後幾年成長可期。

哈戈谷預期，未來3到4年，台積電將保有人工智慧相關晶片製造超過90%的市占率。

除輝達外，台積電重要客戶還包括蘋果（Apple）。以往台積電ADR走勢與蘋果股價相仿，輝達近一年來成為美股投資人寵兒後，台積電亦步亦趨，與近期蘋果低迷股價表現形成鮮明對比。

台積電趁這波漲勢重登全球市值第10大企業，與排名第11的博通（Broadcom）市值相差逾1000億美元。

全球市值前9大企業分別為微軟（Microsoft）、蘋果、輝達、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、禮來（Eli Lilly）。（編輯：陳承功）1130307

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