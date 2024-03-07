台積電再創新天價758元 市值攀升至19.65兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4.9%，台積電今天股價同步走高，早盤達758元，再創新天價，市值攀高至新台幣19.65兆元。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在國會聽證會的發言，強化市場對於聯準會將在今年降息的預期，美股主要指數6日全面收高。道瓊工業指數上漲75.86點，那斯達克指數上漲91.95點，費城半導體勁揚118.1點，漲幅達2.42%。

台積電ADR上漲6.61美元，收在141.57美元，漲幅約4.9%。據網站Companiesmarketcap統計，台積電市值達7343.2億美元，居全球第10大，逼近第9名Eli Lilly的7409億美元。

台積電今天股價同步走高，早盤達758元，再創新天價，上漲23元，市值增加5964億元，攀高至19.65兆元，並貢獻大盤187點。

法人預期，台積電幾乎囊括所有資料中心和邊緣運算相關AI處理器代工訂單，未來幾年營運可望強勁增長。此外，台積電也可望受惠英特爾（Intel）擴大委外代工效益。（編輯：郭無患）1130307