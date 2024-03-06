更多編輯台推薦新聞：
姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通
生活

姐和姊怎麼分？學者：有血緣寫「姊」但基本可互通

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館
文化

山本理顯獲「建築界諾貝爾」普利茲克獎 操刀桃園市立美術館母館

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台積電市值今年增近3成 7000億美元居全球第10

2024/3/6 20:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）台積電美國存託憑證（ADR）5日下跌3.28美元，收在134.97美元，據網站Companiesmarketcap統計，台積電市值力守7000億美元，居全球第10位，今年來市值增加近3成。

人工智慧（AI）應用快速發展，市場前景備受各界矚目，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）營運高度成長，股價屢創新高，市值突破2兆美元關卡，躍居全球第3大，僅次於蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）；今年來市值大增75.7%。

電動車廠特斯拉（Tesla）股價表現相對疲弱，今年來市值接連跌破7000億和6000億美元關卡，降至5756億美元，減少27.13%，並跌出全球前10大之列。

台積電為輝達和超微（AMD）等AI晶片主要代工廠，市場看好台積電可望成為這波AI浪潮的受惠者。在資金的追捧下，台積電股價急遽走高，今年來市值增加近3成，突破7000億美元關卡，超越特斯拉，近日又超越博通（Broadcom），重登全球第10大。（編輯：楊凱翔）1130306

台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台大培育德國半導體人才 短期交流不用報教部同意
172.30.142.49