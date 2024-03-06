台積電市值今年增近3成 7000億美元居全球第10

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電美國存託憑證（ADR）5日下跌3.28美元，收在134.97美元，據網站Companiesmarketcap統計，台積電市值力守7000億美元，居全球第10位，今年來市值增加近3成。

人工智慧（AI）應用快速發展，市場前景備受各界矚目，AI晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）營運高度成長，股價屢創新高，市值突破2兆美元關卡，躍居全球第3大，僅次於蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）；今年來市值大增75.7%。

電動車廠特斯拉（Tesla）股價表現相對疲弱，今年來市值接連跌破7000億和6000億美元關卡，降至5756億美元，減少27.13%，並跌出全球前10大之列。

台積電為輝達和超微（AMD）等AI晶片主要代工廠，市場看好台積電可望成為這波AI浪潮的受惠者。在資金的追捧下，台積電股價急遽走高，今年來市值增加近3成，突破7000億美元關卡，超越特斯拉，近日又超越博通（Broadcom），重登全球第10大。（編輯：楊凱翔）1130306