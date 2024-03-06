台大攜台積電、德國培育半導體人才 首批30人

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（中央社記者許秩維台北6日電）台大攜手台積電和德國薩克森邦政府培育半導體人才，今年有30名來自德國3所大學的學生在台大上課1學期，再到台積電實習，開創跨國產官學合作育才的新模式。

台積電於2023年與德國薩克森邦政府和德勒斯登工業大學共同簽署「半導體人才培育計畫協議」，並在今年與台灣大學合作，選送30名學生來台接受1學期的學科訓練，台灣大學今天舉行「半導體人才培育計畫」始業暨歡迎典禮。

台大校長陳文章表示，半導體熱潮持續延燒，各國都面臨人才短缺的挑戰，台大校內也規劃半導體相關學程來培育人才；台大此次與台積電產學合作，並與德國建立育才交流，期待為台灣開創跨國產官學合作的人才培育新模式。

台大國際長袁孝維說明，台積電此次推動的半導體人才培育計畫，吸引逾百名學生報名，最後選送來自德國3所大學、6個國家的30名學生來台灣接受1學期學科訓練，學期結束後到台積電中科廠區進行實務訓練。

在培訓課程方面，台大電機系、機械系、資工系、資管系等8名教授共同擔任計畫導師，針對半導體領域開設8門課程；台大國際處也安排華語課程、在地文化等體驗活動。

袁孝維指出，這些學生採取隨班附讀，包括製程、晶片、製造等不同課程，也會安排學習台灣的語言和文化，幫助學生在台積電實務訓練時，能更好地融入；為支持此項計畫，台灣今年只收取國際學生使用校內資源的行政作業費，未收取學費，明年起就會正式收費。

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台大是此計畫首屆唯一的合作學校，袁孝維指出，台大作為先驅者，希望能建立典範，提供其他大學參考，明年此計畫的名額有機會擴增超過百名，屆時其他學校也能一起參與。

相較於校內的半導體學程，袁孝維表示，台大協助台積電推動「半導體人才培育計畫」，是抱持支持政府和台積電的心態，服務性質居多，但國際生來台上課，提供台灣學生不同文化的刺激，有助於營造國際化環境；未來也會為台灣學生爭取機會，到德國交流學習。（編輯：李亨山）1130306