面對人才荒 台大校長籲企業不要只看畢業科系

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣大學今天舉辦校園徵才博覽會，有336家企業參與。校長陳文章向企業喊話，面對人才荒，企業徵才時不要只看畢業科系，也要看一下修過哪些課程模組，是否具備跨領域能力等。

台灣大學校園徵才博覽會今天舉行，號稱是台灣規模最大，共有台積電、台達、台泥等336家企業擺出454個攤位（去年310家、448攤）。

台大校長陳文章致詞時向企業喊話，徵才時不要只看畢業科系，覺得學歷與公司沒有關係，就不給面談機會。

他認為，現在各行各業都面臨人才荒，而企業也不斷轉型，不一定永遠都會停留在同一個專業領域；學校也重視跨領域的人才培育。企業徵才時應更重視人格特質，並參考學生修過哪些課程、模組，是否具備跨領域知識。

陳文章舉例，台大近年開了許多課程模組，例如機器人、密碼學等，文學院學生也可以透過4、5個課程，瞭解相關領域的知識，這些努力都希望被企業看到。另外，近年也積極推動包含半導體學程、國際政經學院、學生輔導職涯引路、「未來大學2.0」等相關計畫，鼓勵學生多元跨域學習及學用合一。

今年台大校園徵才相當熱絡，陳文章透露，他經常接到企業的請託信件抱怨沒有攤位，「去年好像沒有這麼多。」可見企業都非常需要人才。

陳文章提醒同學，企業徵才重視的除了專業，還包括團隊合作、與人相處能力，以及抗壓性，遇到困難會如何處理。而青年挑選企業，除了符合本身興趣外，也重視職涯培養和日常生活，公司的地點、交通、房價等都會納入考慮，薪水不必然是擺在第一，企業的品牌和形象也是重要的考量。

台大職涯發展中心指出，觀察今年的校園徵才有3大趨勢，首先是半導體人才需求與缺口仍大，光台積電就釋出至少6000名職缺，還不含美國、日本與德國新廠人才需求。

另外，具備「永續」相關專業跨域職能，已是企業選人、用人關鍵，例如台泥今年就以「氣候行動人才招募」為主題，開出碳管理、電池、電力交易、綠色資源循環等職類。

第3個趨勢是，因應地緣政治下，供應鏈區域化與在地化，企業積極備戰「人才國際化」。例如台積電首度在台招募外籍生，以因應未來歐、美、日等新廠人才即時需求。台達也因應全球布局，今年首度招募培訓外派的「種子部隊」。（編輯：陳政偉）1130302

2024台大校園徵才博覽會2日登場，台大校長陳文章（前左3）參觀攤位，永豐銀行董事長曹為實（前右3）也親自到場參與。中央社記者郭日曉攝 113年3月2日

2024台大校園徵才博覽會2日登場，台大校長陳文章（左）出席開幕儀式並參觀攤位，與永豐銀行董事長曹為實（右）合影。中央社記者郭日曉攝 113年3月2日