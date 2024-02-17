台大新春團拜 3前校長籲新政府團隊改善高教環境

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（中央社記者陳至中台北17日電）台灣大學昨天（16日）舉辦新春團拜，3名前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池都呼籲即將上任的新政府團隊，要落實選舉期間對改善台灣高教環境的承諾。

台灣大學透過臉書專頁發布新春團拜的訊息，校長陳文章致詞時提到，校總區建築今年起會逐步整建，維護外觀及用電安全，宿舍也會陸續招標和開工，讓教職員和學生有更好的環境。

陳文章透露，今年可望有姊妹校或研究機構，到台大設立研發中心或聯合研究中心，共同強化學術交流。他相信「龍年」會是開展順利的一年，邁向2028年的台大百年校慶，締造下個世紀榮耀。

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出席新春團拜的還有前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池。3人都表示，希望即將上任的新政府團隊，落實選前對改善台灣高教環境的承諾，提供更多資源，讓台灣的高教能更具競爭力，讓大學能在育才、攬才、留才做得更好，以發展更新、更尖端的研究，福國利民。

春節團拜活動在大家互道新年快樂的歡笑聲中結束，4名前後任校長共同祝福台大人，新的一年都能身體健康、萬事如意。（編輯：陳政偉）1130217