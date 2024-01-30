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台捷大學學術聯盟簽合作備忘錄 教部年挹注5千萬

2024/1/30 15:35（1/30 15:56 更新）
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台灣大學校長陳文章（右）與捷克查理士大學校長克莉絲可娃（Milena Králíčková）（左）分別代表台灣大學學術聯盟、捷克大學學術聯盟簽署合作備忘錄，將以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」為優先合作領域。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年1月30日
台灣大學校長陳文章（右）與捷克查理士大學校長克莉絲可娃（Milena Králíčková）（左）分別代表台灣大學學術聯盟、捷克大學學術聯盟簽署合作備忘錄，將以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」為優先合作領域。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 113年1月30日
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（中央社記者許秩維台北30日電）由12所大學組成的台灣大學學術聯盟與捷克大學聯盟13所大學透過視訊簽署合作備忘錄，立法院也通過雙邊合作相關預算，教育部每年將投入新台幣5000萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）於111年9月率團來台，與教育部主任秘書廖興國共同見證台捷教育合作備忘錄簽署；教育部次長劉孟奇於112年9月率團回訪捷克，雙方共同促成此次合作備忘錄簽署。

台灣大學校長陳文章與捷克查理士大學校長克莉絲可娃（Milena Králíčková）各自代表台灣大學學術聯盟與捷克大學學術聯盟簽署合作備忘錄，效期為5年，將以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」為優先合作領域。

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劉孟奇感謝台捷雙邊人員共同努力在短時間內促成此項合作，台捷合作重點除了聚焦於半導體產業及相關先進技術，也包含工程科學、生命科學、社會科學、人文藝術及語言教育等各領域協同活動。

劉孟奇提到，立法院已通過台捷雙邊合作的相關預算，教育部每年將投入5000萬元予以支持，期許藉由此次合作備忘錄簽署，強化雙邊教育合作交流，國家科學及技術委員會也將為台捷學研人員交流合作挹注資金。（編輯：管中維）1130130

#捷克
#教育部
#陳文章
#劉孟奇
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