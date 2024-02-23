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台大獲Garmin創辦人捐贈2000萬美元 助留才攬才

2024/2/23 14:12
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（中央社記者陳至中台北23日電）台灣大學獲衛星導航與智慧穿戴品牌Garmin創辦人高民環捐贈2000萬美元，除成立講座基金，也指定用於協助興建及裝修教師宿舍，相助台大的留才、攬才措施。

台大今天發布新聞稿，高民環於民國60年畢業於台大電機系，服完兵役後赴美國深造，之後成為Garmin的創辦人之一。他近日透過美國高氏家族基金會捐贈母校2000萬美元（約新台幣6.3億元）成立「Garmin講座教授暨學者獎金基金」及「Garmin教師宿舍興建暨維修基金」。

台大校長陳文章表示，高民環得知台大迎接百歲校慶的一系列規劃後，主動探詢學校需求，期盼透過捐款，幫助母校在百歲之際更上一層樓。

陳文章指出，高民環得知學校有留才、攬才的需求，除了以講座及基金來鼓勵教師外，特別提出要完整配套。他提高捐款金額，指定用於協助校方支付興建及裝修教師宿舍，讓整體方案更為完善。

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高民環透過台大表示，師資是大學的核心競爭力，薪資更是一大關鍵，期盼特以孳息方式設立高達22名的Garmin講座，並提供嶄新、地點優越的宿舍做為配套，讓方案能夠永續發展。

根據台大規劃，獲聘為Garmin講座教授和學者，每年可獲得3萬美元獎勵金，1次聘期3年，可續聘1次。另外，總捐贈金額中的625萬美元，將用於支付興建「Garmin教師宿舍」及相關裝修或維護費用。（編輯：陳政偉）1130223

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